Нового оператора ринку електроенергії очолив чиновник з «підмоченою» репутацією

Кабінет міністрів призначив колишнього члена Національної

комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг

(НКРЭКУ), Володимира Євдокимова директором державного підприємства

«Оператор ринку». Відповідні рішення було прийнято на засіданні

уряду в середу, 5 червня.

У ході розгляду цього питання віце-прем’єр-міністр

України Павло Розенко звернув увагу уряду на наявність негативних

публікацій в інтернеті з приводу Євдокимова. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман

при цьому заявив, що з приводу Євдокимова буде проведена додаткова

перевірка і, у разі виявлення яких-небудь порушень, рішення про його призначення

буде скасовано.

Зазначимо, Євдокимова звільнили з посади члена НКРЭКУ в травні

2017 року, до 2014 року він був першим заступником директора ДП «Енергоринок».

Держпідприємство «Оператор ринку», яке у новому ринку

оптової електроенергії буде відповідати за ринок «на добу вперед» і

внутрисуточный ринок, уряд створив 17 квітня цього року.

Раніше SKELET-info повідомляв, що електроенергію у вугільних електростанцій Україна закуповувала в лютому 2019 року майже в два рази вище цін, за якими в Європі купували електроенергію групи донецького олігарха Ріната Ахметова.