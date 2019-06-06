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Нового оператора ринку електроенергії очолив чиновник з «підмоченою» репутацією

06.06.2019

Кабінет міністрів призначив колишнього члена Національної
комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг
(НКРЭКУ), Володимира Євдокимова директором державного підприємства
«Оператор ринку». Відповідні рішення було прийнято на засіданні
уряду в середу, 5 червня.

У ході розгляду цього питання віце-прем’єр-міністр
України Павло Розенко звернув увагу уряду на наявність негативних
публікацій в інтернеті з приводу Євдокимова. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман
при цьому заявив, що з приводу Євдокимова буде проведена додаткова
перевірка і, у разі виявлення яких-небудь порушень, рішення про його призначення
буде скасовано.

Зазначимо, Євдокимова звільнили з посади члена НКРЭКУ в травні
2017 року, до 2014 року він був першим заступником директора ДП «Енергоринок».

Держпідприємство «Оператор ринку», яке у новому ринку
оптової електроенергії буде відповідати за ринок «на добу вперед» і
внутрисуточный ринок, уряд створив 17 квітня цього року.

Раніше SKELET-info повідомляв, що електроенергію у вугільних електростанцій Україна закуповувала в лютому 2019 року майже в два рази вище цін, за якими в Європі купували електроенергію групи донецького олігарха Ріната Ахметова.

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