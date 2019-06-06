Український фільм отримав приз бразильського кінофестивалю Fantaspoa

Містичний фільм «Брама» режисера Володимира Тихого отримала приз за кращий сценарій під час фестивалю Fantaspoa в Бразилії.

«Ми раді, що члени журі фестивалю високо оцінили драматургічну складову фільму. В основі лежить відома п’єса Павла Ар’є «На початку і в кінці часів», яка у постановках різних режисерів з успіхом пройшла на сценах Молодого театру в Києві, Драматичного театру ім. Лесі Українки у Львові, Академічного драматичного театру в Харкові, Драматичного в Магдебурзі, в театрі Моссовета», — нагадав Тихий.

Фестиваль Fantaspoa, який в цьому році пройшов в 15-й раз, спеціалізується на фантастичеких фільмах. В рамках програми глядачі подивилися більше сотні картин.