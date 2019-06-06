Черговий бунт у колонії: на Дніпропетровщині ув’язнені підпалили матраци

У Пятихатській виправній колонії стався бунт ув’язнених.

У колонії суворого режиму в с. Красноіванівка, Пятихатського району відбулися масові заворушення ув’язнених. Почалося з того, що кілька в’язнів не вийшли на вечірню перевірку, після цього їх підтримали ще не менше сотні ув’язнених.

В’язні протестували проти неналежних умов утримання. Вони повикидали та підпалили матраци.

Пожежу вдалося загасити, Інформації про постраждалих немає. Наразі не відомо чи вирішена ситуація.

За даним фактом розпочато розслідування. Ведеться перевірка.