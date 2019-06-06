Росія буде вимагати від України екстрадиції Ніла Сміта

Російські влади готують документи, необхідні для екстрадиції британського поданого Ніла Сміта. Про це повідомляють РосСМИ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

За даними російських правоохоронців, сьогодні Сміт може перебувати на території України. Оголошення про розшук Сміта РФ подала в Інтерпол не так давно.

За попередньою інформацією, іноземець оголошений у розшук в рамках справи Павла Климця, який нещодавно був затриманий в Москві при передачі хабара.Ніл Сміт є гравцем тіньового алкогольного ринку в Україні. Також йому належать кілька офшорних компаній, через які він провертає контрабандні операції алкогольної продукції.

Згідно інформації з офіційного сайту Інтерполу, слідчі РФ звинувачують Сміта у відмиванні грошей і шахрайстві.

Нагадаємо, за даними видання «Коммерсантъ», український бізнесмен, екс-регіонал та власник горілчаного холдингу «Олімп» Павло Климець напередодні прибув у Москву, щоб провести переговори щодо повернення належних йому раніше горілчаних активів у самопроголошених Донецької та Луганської народних республіках.

Мова, по суті, йшла про повернення впливу на тіньовий алкогольний бізнес, бо горілка, вироблена в «ЛНР» і «ДНР», сьогодні збувається контрабандою в Україну і Росію. Допомога Климцю в організації зустрічі з «авторитетами» в РФ надавав саме Ніл Сміт.

За інформацією видання Facenews, іноземець раніше працював в «Горілчаному холдингу» в Москві, і організовувати переговори Климця з росіянами зголосився особисто. Сьогодні ж Климець дав проти Ніла Сміта перші показання московським слідчим, що, мабуть, і послужило приводом для оголошення останнього в міжнародний розшук.

Важливо відзначити, що Климець і Ніл познайомилися в кінці минулого року. Тоді Ніл збирався продати власнику «Олімпу» ряд горілчаних торгових марок. Угода не відбулася, тому що у британця не виявилося прав на продаж запропонованим ним брендів. Конфлікт між покупцем і продавцем нібито було мирно залагоджено. Тому, Климець незабаром і погодився на підтримку Сміта в переговорному процесі з москвичами.

Олег Бойко