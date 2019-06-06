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На Луганщині чоловік підірвав себе і співмешканку

06.06.2019

У селищі Троїцьке Попаснянського району на Лугнащині чоловік підірвав себе і свою співмешканку

Як повідомляє поліція Луганщини, чоловік загинув, жінка поранена

Вибух стався 5 червня.

Встановлено, що 48-річний місцевий мешканець прийшов до своєї 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши до літньої кухні з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, внаслідок чого стався вибух.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення з якими була госпіталізована до районної лікарні.

Поліцейські проводять подальшу перевірку усіх обставин події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події.

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