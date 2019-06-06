Оккупанты в Крыму на 10 лет посадили украинца: обвинили в шпионаже

Так называемый “Верховный суд” оккупированного Крыма признал виновным в шпионаже гражданина Украины Константина Давыденко и приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Давыденко задержали сотрудники ФСБ в Симферополе в феврале 2018 года. По данным спецслужбы, его завербовали в Службе безопасности Украины для разведки в Крыму, где он собирал “сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ”.

В ходе судебного процесса Давыденко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Давыденко со своим ребенком

Напомним, 11 февраля 2018 года ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давиденко.

На оперативном видео ФСБ, видно, как четыре человека в штатском подбежали к Давыденко и повалили его на землю, когда он пытался сесть в легковой автомобиль. На него надели наручники и посадили в микроавтобус.

По версии российских спецслужб, Давыденко «целенаправленно» собирал и передавал украинским спецслужбам информацию «о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Кроме того, задержанный якобы собирал данные о сотрудниках ФСБ.

Также сегодня СБУ объявила об уловке агента ФСБ, который вел деятельность в Днепропетровской области и псевдореспубликах “Л/ДНР”.

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