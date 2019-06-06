В Крыму украинца осудили на 10 лет за шпионаж

Верховный суд Крыма осудил гражданина Украины Константина Давыденко по делу о шпионаже на 10 лет и 6 месяцев. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Ведомство уточняет, 6 июня 2019 года, гражданин Украины Давыденко Константин Александрович был признан виновным в совершении шпионажа за статьей 276 УК России.

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Решением суда Давыденко К.А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ФСБ уверяет, что в ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

По их мнению, СБУ завербовала украинца с целью выполнять разведывательные задачи. Якобы, Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Напомним, украинец был задержан в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Симферополе.

В сети также появилось видео зверского задержания гражданина Украины

Стоит отметить, что ни МИД в Украине, ни украинские политики ещё не успели прокомментировать данный инцидент.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержаны военные суда и вернуть их Украине. В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно исполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.

При этом на Кремль решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении захваченных у берегов Крыма украинских военных “не произвело никакого впечатления”.

Москва и дальше продолжает незаконно удерживать украинских моряков под стражей.

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