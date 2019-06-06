Зеленський може тільки програти війну

Українці задоволені Володимиром Зеленським і незадоволені Петром Порошенком. Хоча поки що новий президент робить лише те, що робив колишній.

Володимир Зеленський не поспішає спілкуватися зі своїми виборцями. Замість цього він вважає за краще розмовляти з європейськими. Під час свого першого візиту в Брюссель він встиг відповісти на питання, які йому безуспішно ставили в Києві.

Пообіцяв не підтримувати Ігоря Коломойського в його позовах за ПриватБанк. Заявив про співпрацю з НАТО. Закликав Захід тиснути санкціями на Росію. Відкинув перспективу дефолту. Заявив, що вступ України в ЄС буде означати загибель російської імперії. Можливо, якби він розповів все це раніше, то рівень нервозності в Україні з приводу його обрання був би на порядок нижче. З іншого боку, хто знає, які в цьому випадку були б результати другого туру? Про це пише автор на сайті «Крим. Реалії».

Поки що Володимир Зеленський веде себе майже як його попередник. Його заяви нагадують риторику атлантистів, єврооптимістів і державників. У зовнішній політиці його курс мало чим відрізняється від того, що просував Петро Порошенко. І якщо так продовжиться далі – залишається лише гадати, як швидко рейтинг нового президента зрівняється з показниками старого.

Поки що йому не про що хвилюватися. Його персональний рейтинг схвалення – близько 50%. Рівень підтримки його партії теж наближається до 50%. Незадоволений Зеленським лише кожен десятий українець. Ще 40 відсотків не визначилися з відповіддю. Ідеальні умови, щоб мріяти про світле майбутнє. Проблема лише в тому, що його не буде.

Його не буде не тому, що Володимир Зеленський хоче поганого. А тому, що для світлого майбутнього немає передумов.

Кожен президент в Україні стає заручником завищених очікувань. Від нього чекають чудес і голосують за чудеса. А потім настає неминуче розчарування – тому що виборець раптово виявляє, що чарівної палички у президента немає. Зате є економічні закони, дефіцит ресурсів і нестача кадрів. І будь-новий фаворит дуже скоро виявляється в ролі ізгоя. Так відбувається вже 28 років. І складно уявити – що може вберегти Володимира Зеленського від цієї долі.

Український виборець хоче, щоб президент закінчив війну. Тому що для обивателя війна – це витрати і дискомфорт. З її закінченням пов’язані помилкові очікування. Наприклад, що країна стане комфортніше, багатше і безпечніше. Але в тому і штука, що Зеленський не може закінчити війну – він може лише програти. Програш, в свою чергу, означатиме розкол в країні, заворушення і – потенційно – хвилю насильства. До того ж, самій Росії немає ніякого резону робити так, щоб за підсумками «світу» Україна посилювалася і багатіла. Швидше навпаки.

В результаті вибір простий. Або Володимир Зеленський програє війну – і країна буде розплачуватися за це. Або він її продовжить – і країна знову ж буде за це платити. В обох варіантах бюргерський хеппі-енд не проглядається.

Український виборець хоче, щоб Володимир Зеленський знизив тарифи. Президент може почати вести себе відповідально, рятувати домовленості з кредиторами, пояснювати, що все має свою ціну – і нарватися на звинувачення у зраді. Або він може почати роздавати гроші, ламати логіку через коліно, довільно міняти цифри в платіжках. Результатом цього буде згортання міжнародної допомоги, інфляція, зростання цін і зубожіння країни. І обиватель знову буде звинувачувати у всьому перша особа – просто почне робити це трохи пізніше. А за відстрочку критики президент розплатиться хитким добробутом країни.

І точно так само по всім іншим пунктам.

Трагедія Володимира Зеленського саме в тому, що у нього немає опції «догодити всім». Він може або взяти в союзники здоровий глузд – і тоді через півроку його рейтинг почне падати. Або спробувати пограти в «чего изволите», витратити накопичені резерви, позбавити країну подушки безпеки, обнулити скромні досягнення, занурити Україну в неминучі наслідки і криза – і знову-таки забрати собі лаври «козла відпущення».

Різниця між варіантами досить проста. Розплата за відповідальну поведінку настане трохи раніше, ніж розплата за безвідповідальне. Але в першому випадку Зеленському вдасться зберегти після себе країну. А в другому – не факт.

Павло Казарін