Серіал «Чорнобиль»: «Водолаз» під реактором не був добровольцем, живий і отримує «чорнобильські» 456 грн

«Водолаз» з серіалу «Чорнобиль» Олексій Ананенко, що спускався під вибухнув реактор АЕС з метою відкриття вентилів зливу води, зараз отримує «чорнобильську» надбавку до пенсії розміром в 456 гривень в місяць. Про це повідомляється в сюжеті телеканалу СТБ.

У фільмі чоловік помирає через два дні після виконання робіт, але Ананенко живий і був присутній на показі стрічки. Те, що він був добровольцем, заперечує.

«Ні, не добровільно. Я за це відповідаю», — сказав він.

Автор сюжету Олена Лунькова на своїй сторінці в Facebook уточнює, що спеціально чекала відповідний епізод, щоб записати реакцію Ананенко, але реакції не було.

««Довго ще дивитися? — запитав він у дружини. Він взагалі мало що пам’ятає», — написала вона.

Журналіст уточнила, що 2 роки тому чоловіка збила машина, внаслідок чого він кілька місяців пролежав у комі.

«Дивно, людини не вбила ні ядерна, ні автомобільна аварія», — зазначила вона.

В особистій бесіді з дружиною Ананенко кореспондент дізналася, що в той рік він повинен був їхати на оздоровлення в санаторій, але «сказали, що немає бюджету». Однак потім путівку все-таки запропонували. Коли герой фільму вже лежав у комі.

«Хотіла зняти сюжет про серіал, а все одно вийшло про систему. Чоловік, який рятував увесь світ, зараз отримує 456 гривень «чорнобильських» в місяць. Так чи змінилася система, де людське життя нічого не варте?», — резюмувала Лунькова.

Як повідомлялося раніше, серіал «Чорнобиль» виробництва каналу HBO отримав найвищу оцінку глядачів за всю історію існування сервісу. Крім того, серіал посів першу сходинку у рейтингу 250 кращих серіалів в історії.