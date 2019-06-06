Российские деятели кино лживы и не терпят критики

Российская киноиндустрия часто спонсируется государством. Нередко эти фильмы получаются сомнительного качества и практически никогда не окупаются в прокате.

Одним из яростных критиков такого кино является ютьюб-российский блогер Евгений Баженов (Badcomedian). Он делает обзоры на самые распиаренные и неудачные российские фильмы – всячески высмеивает продюсеров, министерство культуры РФ и сюжеты фильмов.

Он успешно вел деятельность на протяжении многих лет. Его обзоры стабильно собирают миллионы просмотров, а порой даже десятки миллионов. Но пару дней назад он сообщил, что подумывает о закрытии своего канала, поскольку российские киноделы затаскали его по судам.

Студия Kinodanz, которая получает деньги из бюджета РФ, требует в суде один миллион компенсации, потому что Badcomedian якобы портит их деловую репутацию. Киноделы всячески угрожают блогеру. Говорят, что за “их спиной стоят очень влиятельные люди”.

Сам Баженов не намерен платить компенсацию и готов судиться с киностудией, однако не уверен, что выиграет. Поскольку суды наверняка будут стоять на стороне киностудии.

Возникшая ситуация получила огласку в СМИ и ютьюб-сообществе

После этого в Kinodanz заявили, что хотели “пойти на мировую” с блогером, однако тот отказался. Ситуация также получила огласку в СМИ. Однако они соврали.

В комментарии для российского Интерфакса Badcomedian отметил, что не против пойти на мировую, но ему таких предложений не поступало.

“Они ни одной попытки не предприняли с нами связаться. И после этого они вбрасывают в СМИ информацию о том, что я отказался (от мирового соглашения – ИФ)“, – заявил Баженов “Интерфаксу”.

Пока что ситуация находится в процессе, но, по-видимому, киноделы начинают сдаваться. И все благодаря огласке в прессе.

Это Россия!

Максим Зайченко, Zrada Today

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