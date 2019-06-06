Суд заарештував квартиру екс-заступник голови СБУ Кононенко в центрі Києва

Печерський районний суд Києва наклав арешт на трикімнатну квартиру колишнього заступника голови Служби безпеки України Віктора Кононенка у центрі столиці і заборонив йому її продавати або розпоряджатися нею іншим способом.

Про це йдеться в копії рішення суду, яку оприлюднив колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов в Facebook.

Таке рішення суд прийняв 6 червня в рамках забезпечення позову, поданого командою Портнова до Печерської райадміністрації Києва, Київської міськадміністрації і СБУ.

Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Портнов повідомив також в соцмережі, що мета — повернути державі вкрадене у нього майно і ще раз передати сигнал поплічникам колишнього Президента Петра Порошенка про те, що всі украдене буде повернуто назад.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кононенко отримав службову квартиру в 100 кв. м. в елітному житловому комплексі «Джек хаус», який був побудований з порушенням проекту — було незаконно добудовано п’ять поверхів.