Папа Римський дозволив змінити текст молитви «Отче наш»

Змінилася фраза про спокусу «не введи нас у спокусу»

Папа Римський Франциск дозволив змінити текст найвідомішої в християнстві молитви — “Отче наш”.

В молитві змінилася лише фраза про спокусу, тепер замість «і не введи нас у спокусу» потрібно говорити «не дай нам піддатися спокусі».

За словами Франциска,

попередня формулювання має на увазі, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу, чи ні. На думку Папи Римського, це не так.

«Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір», — заявив Франциск.

Він підкреслив, що тепер зміни у молитві Отче наш повинні застосовуватися християнами по всьому світі.

Нагадаємо, що пропозицію починати кожен день роботи Верховної Ради з читання депутатами молитви «Отче наш», яке в якості законопроекту було внесено групою нардепів, викликало глузування, сарказм і здивування в соцмережах.