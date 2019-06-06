Капітана судна, яке возило соду з Кримського заводу Фірташа, виправдали, бо військова прокуратура користувалась «google-перекладачем»

Суд виправдав капітана судна «Sky Moon» від звинувачень у незаконному у їзді у псуй окупованого Новини.

Судно було затримане прикордонниками 30.11.2016. Воно перевозило 3000 тон соди з Кримського содового заводу Дмитра Фірташа. Судно «Sky Moon» під прапором Танзанії щастило товар із окупованого Криму до Молдови. У 2017 році капітана визнали винним у адмінправопорушенні за ч. 1 ст. 482 МК (контрабанда). Весь вантаж і судно були конфісковані у власність держави.

Крім того, капітан обвинувачувався у систематичність порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї протягом січня-листопада 2016 року.

Щодо заходу і завантаження судна «Sky Moon» в портах Криму, то капітан говорив, що йому як громадянину Сирії не було відомо про те, що ці порти були закриті для заходу суден інших держав. Вважає, що ніякого збитку Україні не завдавав. Як капітан судна він виконував свою роботу по перевезенню вантажу, який був не контрабандний. Вважає, що заходив у порти Російської Федерації і цілком законно, оскільки Росія та Сирія підтримують дружні відносини. Про ті, що є заборона на захід суден у морські порти Росії його ніхто не інформував.

Прокуратура посилалась на показання свідків з працівників Одеської морської охорони, які виявили на борту знайдені документи з печатками РФ і відмітками в книжці моряка що свідчило про те, що судно заходило в порти Севастополя, Феодосії та Керчі.

Суд у вироку зазначив про порушення права на захист. Обвинувачений є громадянином Сирії і українською мовою не володіє. Переклади тексту підозри та обвинувального акта перекладачем не засвідчені.

Під час судового розгляду був залучений інший перекладач, який заявив, що наявні у справі повідомлення про підозру, переклад обвинувального акта, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою перекладені за допомогою програми «google-перекладач», тому зрозуміти суть змісту цих документів взагалі неможливо.

Факт неякісного перекладу не заперечувався і військовою прокуратурою. Її представники, посилаючись на вимоги ч. 4 ст. 29 КПК, стверджували, що закон вимагає перекладу лише судових рішень.

Тому суд погодився, що стороною обвинувачення були грубо порушені вимоги закону щодо забезпечення права на захист та права реалізувати свої процесуальні права мовою, якою особа володіє, через невручення письмової підозри в перекладі на арабську мову, у зв’язку з чим була незрозуміла підозра, а, отже, особа не набула статусу підозрюваного.

Відтак суд визнав всі зібрані докази недопустимими. Крім того, суд визнав, що затримання капітана відбулося із порушеннями, оскільки йому не пред’явлення явили підозру, не роз’яснюють яснили прав. Так само був визнаним недопустимим доказом протокол обшуку судна і пов’язані з ним докази.

Щодо притягнення капітана до адміністративної відповідальності за контрабанду, то суд вважає, що це не впливає на доведеність вини особи в інкримінованому злочині.

У підсумку суд визнав капітана невинуватим і виправдав, оскільки не встановлені достатні докази для доведення його винуватості і вичерпані можливості їх отримати.