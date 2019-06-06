П’яні росіяни зіштовхнули зі сходів зробила їм зауваження вагітну сусідку

П’яні жителі підмосковного Подольська жорстоко побили ногами і зіштовхнули зі сходів знаходиться на дев’ятому місяці вагітності сусідку, яка зробила їм зауваження за шум. Про це «Стрічці.ру» повідомила начальник прес-служби управління МВС по Московській області Тетяна Петрова.

«В даний час поліцейськими встановлені і доставлені у відділ поліції шість громадян, причетних до вчинення даного протиправного діяння. В ході слідства буде встановлено роль кожного учасника конфлікту», — сказала Петрова.

Старший помічник керівника головного слідчого управління слідчого комітету по Московській області Ольга Врадій в розмові з «Стрічкою.ру» уточнила, що сам інцидент стався 31 травня. 3 червня жінка звернулася в поліцію, але аж до 6 червня на заяву ніхто не реагував. За цим фактом організовано перевірку, в ході якої буде дана оцінка діям співробітників МВС.

На даний момент постраждала перебуває в лікарні. Врадій зазначила, що дитина «дивом уцілів», тому що нападники били її в тому числі по животу. Порушено кримінальну справу про побої і хуліганстві (статті 116 і 213 КК).

Про напад на вагітну стало відомо з сюжету «Вести.Ru», який вийшов в ефір 6 червня. У ньому говорилося, що вночі жінка вийшла на вулицю і попросила шумляча нетверезих людей дотримуватися тиші. У відповідь компанія погналася за нею в під’їзд і напала. Спочатку один із зловмисників спустив її з драбини, потім всі разом вони почали бити лежачий ногами по тулубу, після чого спокійно пішли. У будівлі встановлена система відеоспостереження, але записи з камер виявилися стерті. Журналісти стверджували, що до приїзду знімальної групи поліцейські кілька днів не діяли.