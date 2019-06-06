У Росії знову влаштували бійку за безкоштовну їжу: курйозне відео

У мережі з’явилося курйозне відео з російського міста Набережні Челни. На ньому місцеві мешканці боряться за їжу, яку безкоштовно роздають охочим.

На опублікованих кадрах видно штовханину, яку влаштували у натовпі, щоб отримати свою порцію плову та попкорну.

Плов та попкорн роздавали на честь Ураза-байраму – традиційного для мусульманських народів свята. Для відвідувачів парку організували концертну програму та конкурси, проте найбільший ажіотаж викликала саме роздача їжі.

Бійка за плов та попкорн в російському місті: дивіться відео