Суд оголосив вирок фігурантам “справи Гандзюк”

Покровський районний суд Дніпропетровської області інкримінував фігурантам “справи Гандзюк” 27, 28, 121 статтю ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження заподіяне групою осіб за попередньою змовою). Серед них — Сергій Торбін, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В’ячеслав Вишневський, Володимир Васянович.

Про це повідомляє Громадське.

Сергія Торбіна засудили до 6 з половиною років позбавлення волі

Микиту Грабчука до 6 років

Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського до 4 років

Віктор Горбунов 3 роки

Водночас, фігурантам зарахувати вже відбутий термін. Оскаржити рішення суду обвинувачені можуть протягом 30 днів.

Фото: Громадське

За даними слідства, організатор злочину Сергій Торбін в липні 2018 року отримав від двох неназваних судом осіб замовлення завдати шкоди громадській активістці Херсона Катерині Гандзюк та отримав за це 4500 доларів. Згодом схилив інших обвинувачених — Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху, наголосивши, що Гандзюк має проросійські погляди, є сепаратисткою та принижує учасників бойових дій на Донбасі. За це він заплатив їм 4000 доларів, а 500 залишив собі. У свою чергу закупили знаряддя злочину, телефонні картки для комунікації, які згодом знищили та здійснювали спостереження за Гандзюк. Відповідно до розподілених ролей, Вишневський знайшов об’яву для придбання кислоти, Горбунов її придбав, обливати мав Грабчук.

31 липня вони приїхали до будинку Гандзюк на автомобілі Торбіна. Васянович чекав у машині, Вишневський розташувався на спортивному майданчику, Грабчук з кислотою неподалік. Коли за Гандзюк приїхала службова машина, Вишневський дав сигнал Грабчуку і той приготувався вчинити злочин. Коли Катерина вийшла з будинку, він підбіг з заду та вилив на неї кислоту. Потім вони скрилися з місця злочину на машині Торбіна та дорогою викинули у річку телефонні картки.

Також була прихована пляшка від кислоти та кросівки Микити Грабчука. Згодом від замовників Торбін мав отримати гроші для подальшого переховування, саме тоді їх і затримали правоохоронці.

Наразі у справі лишається троє підозрюваних: Ігор Павловський, Владислав Мангер, Олексій Левін. Останній наразі перебуває у розшуку.

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