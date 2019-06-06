Держ. підприємства тягнуть Білорусь на дно

Відновлення економіки Білорусі сповільнюється із-за низького зростання продуктивності і погіршення зовнішніх умов, йдеться в останньому Економічному огляді Світового банку для Білорусі. Прогнозовані середньострокові темпи зростання залишаються невисокими, нижче 2%, що обумовлено поєднанням структурної негнучкості білоруської економіки і стагнації на традиційних ринках експорту продукції обробної промисловості і сільського господарства.

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Світовий банк зазначає, що навіть такий скромний прогноз по ВВП залежить від часткової — принаймні, на рівні 50 відсотків — компенсації втрат від проведеного в Росії так званого податкового маневру, що передбачає втрату експортних мит на нафтопродукти, які в даний час зараховуються в білоруський бюджет, а також більш високі ціни на сировину для білоруських нафтопереробних підприємств.

«Без такої компенсації зростання може сповільнитися ще більше із-за можливого коригування обсягу виробництва в нафтохімічному секторі, а втрату доходів необхідно буде компенсувати додатковою коригуванням у фіскальному секторі, унаслідок виконання зобов’язань з погашення боргу, що позначиться на темпах економічного зростання», — відзначають експерти.

Хоч макроекономічні показники, такі як інфляція і дефіцит рахунку поточних операцій, зараз значно краще, ніж у попередні роки, зростання державного боргу, номінованого головним чином в іноземній валюті, а також невизначеність щодо компенсації за «податковий маневр» Росії і розвитку двосторонніх торговельних відносин двох країн створюють ризики для економічного розвитку, вважають експерти.

«Важливо зміцнювати конкурентоспроможність і тим самим нарощувати обсяги експорту та розширювати його географію, — зазначив голова представництва Світового банку в Білорусі Алекс Кремер. — Подальше вдосконалення ділового середовища та активізація реструктуризації підприємств, особливо державних, могли б посприяти інноваційної та експортної діяльності виробників. Інакше єдиним способом вирішити проблему державного боргу стане скорочення бюджетних витрат і підвищення податків».

Позитивним моментом у банку вважають здійснені кроки з лібералізації економічної діяльності і зростаючий експорт послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Але неефективність і умовні зобов’язання державних підприємств будуть продовжувати підривати ефективність економічної діяльності. Держпідприємства продовжують витісняти більш продуктивне використання капіталу і є головним джерелом фіскальних ризиків. Подальше проведення реструктуризації держпідприємств необхідно для розширення простору для розвитку приватного сектора, оскільки зростання малих і середніх підприємств може впертися в «скляну стелю» через те, що ресурси спрямовуються на інші, менш продуктивні цілі, зазначено в огляді.

Експерти банку підкреслюють необхідність зміцнення системи соціального захисту щодо найбільш уразливих соціальних груп, підтримання рівня життя населення, а також допомоги людям при зміні роботи. Ключова рекомендація — збільшувати частку витрат на соціальну допомогу, спрямовану на підтримку людей з низьким рівнем доходів.

«Білорусь досягла значних успіхів у скороченні бідності у період „високого зростання“ в 2003-2013 роках. Але в умовах уповільнення зростання в довгостроковій перспективі заходи щодо підтримання соціальної стабільності та запобігання зростання бідності стають більш актуальними, ніж коли-небудь раніше, — говорить старший економіст Світового банку Нітін Умапати. — Одним з недоліків існуючої системи соціального захисту є те, що багато працюють малозабезпечені домашні господарства не можуть скористатися підтримкою, що надається в рамках існуючих програм, заснованих на критерії перевірки нуждаемости. Цю проблему можна вирішити за рахунок розширення охоплення і розмірів щомісячних виплат програми державної адресної допомоги».

З тих пір, як Білорусь стала членом Світового банку в 1992 році, банк надав країні кредитні ресурси на суму 1,7 млрд доларів. Крім того, на реалізацію різних програм, включаючи програми з участю організацій громадянського суспільства, було надано грантове фінансування в обсязі 31 млн доларів. На даний момент інвестиційний портфель Світового банку в Білорусь включає вісім проектів на загальну суму 890 млн доларів.

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