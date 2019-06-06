Зеленський звільнив колишнього першого заступника голови СБУ Малікова з військової служби в запас

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова з військової служби в запас. Про це йдеться в указі глави держави № 352/2019 від 6 червня.

«Звільнити генерал-полковника Малікова Віталія Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», — наголошується в ньому.

Раніше, 31 травня, Зеленський своїми указами звільнив Малікова з посади першого заступника голови СБУ, а також звільнив його від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.