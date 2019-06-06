Парубій: Заборона стріляти у відповідь на Донбасі – шлях до капітуляції перед РФ

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про неприпустимість заборони стріляти у відповідь на атаки окупантів на Донбасі, зазначивши, що це є капітуляцією перед Росією.

Про це він заявив після відкриття ранкового пленарного засідання Парламенту.

«Вчора мене стривожила інформація про те, що Президент України дав доручення оголосити на мінській групі ініціативу про те, що українські військовослужбовці не повинні відкривати вогонь у відповідь на атаки російського агресора. У нас сьогодні є вбитий воїн і 12 поранених. Коли ми не відповідаємо на вогонь і атаки агресора, наших загиблих стає все більше», — підкреслив Парубій.

У зв’язку з цим спікер ВР звернувся до Володимиру Зеленському.

«Ми 5 років ведемо національно-визвольну боротьбу. І я особисто хочу повідомити новообраному Президенту Володимиру Зеленському, що заборона стріляти у відповідь – це не шлях до миру, це шлях до капітуляції. Ми не дозволимо капітуляції України перед російським агресором», — зазначив Парубій.

«Я впевнений, що Президент повинен відкоригувати свою позицію і мати повагу до українським воїнам, які щодня, ризикуючи своїм життям, захищають українську незалежність. Капітуляції ми не допустимо!», — додав він.

За його словами, однією з домовленостей стало вказівку не тільки моменту початку «режиму тиші», але і механізму його впровадження.

«Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього «режиму тиші». Повинно бути записано, щоб не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об’єктів – шкіл, дитячих садів. До 19 червня група повинна розробити пропозиції. Ми повинні 19-го їх затвердити», — заявив Кучма.