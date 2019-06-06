Нардеп Рибчинський покинув групу «Воля народу» і увійшов у фракцію «Батьківщини»

«Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата Євгена Рибчинського Юрійовича зі складу депутатської групи «Воля народу» у Верховній Раді України. І тут же, згідно ст. 13 закону України про статус народного депутата України, ст. 59 і 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата Євгена Рибчинського Юрійовича в депутатську фракцію політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді України», — повідомив Андрій Парубій