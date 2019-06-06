Журналістика – четверта влада. Свобода і безпека

День українського журналіста, 25 років поспіль святкується 6 червня. Багато хто недолюблює журналістів, вважаючи їх низькоморальними, так як роблять сенсацію на горі потерпілих… Проте коли варіанти вичерпані, а перед людиною зачинились усі двері вищих інстанцій — до кого звертаються? Телебачення, сайти, газети — ось куди пишуть та телефонують, у випадку, коли всі варіанти вже використані.

Професія журналіста вважається однією з найнебезпечніших у світі.

Журналістів вбивають на центральних вулицях і в спальних районах, в під’їздах багатоповерхівок і в ліфтах, у квартирах і на порозі офісів. Вбивають серед білого дня на очах у перехожих і під покровом темряви. Цинічні та безкарні злочини, головним свідком яких є саме місто. Найчастіше причиною смерті журналістів в Україні стають замовні вбивства. Переважна більшість цих вбивств не розкрито.

Звісна річ, велика частина злочинів проти журналістів пов’язана з їх професійною діяльністю. Найчастіше на журналістів нападають і вбивають, коли хочуть, щоб вони припинили працювати. А діяльність журналіста полягає у тому, щоб донести до населення інформацію, яка зможе змінити життя людей на краще.

Індекс свободи ЗМІ в Україні







Україна зайняла 102 місце, на одну позначку нижче в порівнянні з показником минулого року, в індексі свободи ЗМІ від міжнародної організації захисту прав людини “Репортери без кордонів”. Правозахисники вважають, що найбільшою проблемою в Україні є спостереження або перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

Також негативно на свободу слова впливає і війна на сході України.

Найрезонансніші вбивства журналістів в Україні за роки каденції Петра Порошенка (2014-2019)

Павло Шеремет у цьому списку став 65 журналістом, який загинув за часи незалежності України, через виконання своїх професійних обов’язків, 20 липня 2016 року. Журналіста підірвали в автомобілі.

В’ячеслав Веремій. Вночі 18 лютого 2014 року в Києві на Майдані був застрелений 35-річний репортер газети “Вести” В’ячеслав Веремій. Таксі, в якому їхав журналіст, зупинили «тітушки», Веремій спробував зафіксувати те, що відбувається на телефон. Через що, його витягли з машини та почали бити. Коли журналіст спробував вирватися, йому вистрілили в спину.

Ольга Мороз. Головного редактора газети “Нетішинський вісник” вбили у власному будинку 15 березня 2015 року. З квартири журналістки пропав ноутбук, флешки та диски з особистими матеріалами. Як показала експертиза, Ольга Мороз померла в результаті набряку головного мозку, викликаного переломом потиличної кістки.

Олесь Бузина. Олесь Бузина був застрелений 16 квітня 2015 р біля власного будинку по вулиці Дегтярівській п’ятьма пострілами.

Журналісти, які загинули висвітлюючи військовий конфлікт в Зоні АТО.





Усього, з початку військового конфлікту в Донбасі загинули 14 журналістів, дев’ять з них — під час виконання своїх службових обов’язків. Багато хто пішов добровольцями в армію – 5 журналістів загинули як військовослужбовці на передовій.

Журналісти незаконно утримувані на території, підконтрольній РФ. Це:





Роман Сущенко. Український журналіст, якого в Росії звинувачують у шпигунстві.

Микола Семена . Український журналіст з Криму, якого, звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

Журналістика – четверта влада

Не даремно у світі журналістику називають четвертою владою. ЗМІ, як ми бачимо, здатні валити політичні режими, вигравати вибори та розпалювати війни. Її влада на суспільну свідомість безмежна. В сучасну епоху інформація – це і щит, і меч. Однак, поки в світі працюють чесні журналісти, що здатні нести правду, відчувають відповідальність за свої слова та шукати істину в найзаплутаніших подіях та явищах – людство здатне розвиватися та будувати демократію, суспільні інститути та бачити перспективи для розвитку.

Zrada.Today вітає усіх колег з професійним святом і вірить світле майбутнє української журналітики!

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