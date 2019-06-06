Украина ждёт предложений от России, – Кучма

Леонид Кучма заявил, что не только Украина должна выдвигать новые предложения по урегулировании конфликта на Донбассе, но и Россия тоже.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма подчеркивает, что предложение представителей руководства России к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать выстраивать взаимоотношения между сторонами “с чистого листа” должно предполагать также и озвучивание конкретных позиций Москвы. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Читайте также: 75 ГОДОВЩИНА ВЫСАДКИ СОЮЗНИКОВ В НОРМАНДИИ: ПУТИН РАССКАЗАЛ ПОЧЕМУ ЕГО НЕ ПОЗВАЛИ НА ВСТРЕЧУ

“Я постоянно говорю, что движение должно быть двусторонним. Я услышал заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Кучма вообще не плохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать… что Зеленский должен дать предложения. Так вот, если б Песков сказал, что “вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то”. А то предлагают с чистого листа, а что это за чистый лист? А может, они скажут чистый лист – это Крым их, ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее”, – сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

Напомним, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что выполнение Киевом минских договоренностей будет свидетельствовать о готовности сделать шаги для улучшения отношений с Москвой.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!