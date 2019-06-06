Леонід Кучма розповів про результати зустрічі в Мінську

На брифінгу в Адміністрації президента Леонід Кучма розповів про результати вчорашньої Тристоронної контактної групи в Мінську.
За словами Леоніда Кучми, йому сподобався сам тон бесіди, який був на переговорах. Він побачив бажання зрушити з мертвої точки у питанні вирішення проблеми Донбасу. Першочерговими були питання безпеки, звільнення заручників та полонених моряків і гуманітарні проблеми: питання виборів, відновлення миру, відведення військ. Усі ці проблеми, на думку Леоніда Кучми, тупцюють на місці.
Далі даємо короткі тези з відповідей на питання журналістів до другого президента України, який зараз представляє Україну та позицію Володимира Зеленського у Тристоронній контактній групі:
- Немає ніякої економічної блокади. Згідно рішення РНБО та указу Порошенка є тимчасове припинення переміщення товарів через територію ОРДЛО. Тисячі людей щодня перетинають кордон і як такої блокади немає. Кожен раз це питання підіймається зі сторони ОРДЛО. Але рух має бути двостороннім. Українські підприємства на тих територіях були націоналізовані і їх треба повернути.
- Режим тиші. Завжди приймалося рішення про режим тиші під відповідні дати, початок навчального року, Пасха… Але це ніколи не виконувалося. Тому потрібно виробити документ із запобіжними заходами: що саме гарантуватиме припинення вогню. І знову це рух двосторонній – гарантії з двох сторін. До того ж часто застосовувались провокативні обстріли з тої сторони, коли стріляли з території садочка чи населеного пункту. Тому тут ми відповідати не можемо. А в чистому полі, то звісно відповідати потрібно. Тому давайте не перекручувати ситуацію. Не відповідати потрібно тільки на провокативні обстріли.
- Не обговорювалася миротворча місія ООН, бо надто складне питання. Обговорювалося питання обміну заручниками. Але не можна сказати, що це питання зрушиться прямо зараз. Але є бажання розпочати цей процес. Є претензії до нас з російської сторони, коли була погоджена передача 23 росіян в грудні 2017 року. Але з юридичної точки зору ОРДЛО не може приймати їх, бо це ж громадяни Росії. Так цей процес і загальмувався. А Росія вимагає їх звільнити, бо відповідні рішення були узгоджені. Повинні бути одночасні кроки з обох боків.
- Зараз Пєсков (прессекретар Путіна) пропонує все почати з «чистого листа»… Але що таке цей «чистий лист» – Крим російський, Донбас – заморожений конфлікт? Так що в цьому плані оптимізму мало (у Кучми – ред.)
- Тристороння контактна група не приймає рішення. Була дискусія та спроба розробити дорожню карту подальших дій
- Що робити з українськими підприємствами? Вони зараз у жахливому стані. Потрібно провести аудит, в тому числі міжнародний, а потім приймати остаточне рішення
- За чотири роки роботи в контактній групі я був палким прихильником відповідати на кожен обстріл. Але нам тут потрібно тепер бути обережними. І нам треба всередині країни всім об’єднатися навколо вирішення цієї проблеми, а не боротися за булаву і вішати ярлики. Сьогодні жоден документ, поданий президентом до Верховної Ради не проходить – от де справня блокада.
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