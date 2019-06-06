Леонід Кучма розповів про результати зустрічі в Мінську

На брифінгу в Адміністрації президента Леонід Кучма розповів про результати вчорашньої Тристоронної контактної групи в Мінську.

За словами Леоніда Кучми, йому сподобався сам тон бесіди, який був на переговорах. Він побачив бажання зрушити з мертвої точки у питанні вирішення проблеми Донбасу. Першочерговими були питання безпеки, звільнення заручників та полонених моряків і гуманітарні проблеми: питання виборів, відновлення миру, відведення військ. Усі ці проблеми, на думку Леоніда Кучми, тупцюють на місці.

Далі даємо короткі тези з відповідей на питання журналістів до другого президента України, який зараз представляє Україну та позицію Володимира Зеленського у Тристоронній контактній групі:

Немає ніякої економічної блокади. Згідно рішення РНБО та указу Порошенка є тимчасове припинення переміщення товарів через територію ОРДЛО. Тисячі людей щодня перетинають кордон і як такої блокади немає. Кожен раз це питання підіймається зі сторони ОРДЛО. Але рух має бути двостороннім. Українські підприємства на тих територіях були націоналізовані і їх треба повернути.

Режим тиші. Завжди приймалося рішення про режим тиші під відповідні дати, початок навчального року, Пасха… Але це ніколи не виконувалося. Тому потрібно виробити документ із запобіжними заходами: що саме гарантуватиме припинення вогню. І знову це рух двосторонній – гарантії з двох сторін. До того ж часто застосовувались провокативні обстріли з тої сторони, коли стріляли з території садочка чи населеного пункту. Тому тут ми відповідати не можемо. А в чистому полі, то звісно відповідати потрібно. Тому давайте не перекручувати ситуацію. Не відповідати потрібно тільки на провокативні обстріли.

Не обговорювалася миротворча місія ООН, бо надто складне питання. Обговорювалося питання обміну заручниками. Але не можна сказати, що це питання зрушиться прямо зараз. Але є бажання розпочати цей процес. Є претензії до нас з російської сторони, коли була погоджена передача 23 росіян в грудні 2017 року. Але з юридичної точки зору ОРДЛО не може приймати їх, бо це ж громадяни Росії. Так цей процес і загальмувався. А Росія вимагає їх звільнити, бо відповідні рішення були узгоджені. Повинні бути одночасні кроки з обох боків.

Зараз Пєсков (прессекретар Путіна) пропонує все почати з «чистого листа»… Але що таке цей «чистий лист» – Крим російський, Донбас – заморожений конфлікт? Так що в цьому плані оптимізму мало (у Кучми – ред.)

Тристороння контактна група не приймає рішення. Була дискусія та спроба розробити дорожню карту подальших дій

Що робити з українськими підприємствами? Вони зараз у жахливому стані. Потрібно провести аудит, в тому числі міжнародний, а потім приймати остаточне рішення

За чотири роки роботи в контактній групі я був палким прихильником відповідати на кожен обстріл. Але нам тут потрібно тепер бути обережними. І нам треба всередині країни всім об’єднатися навколо вирішення цієї проблеми, а не боротися за булаву і вішати ярлики. Сьогодні жоден документ, поданий президентом до Верховної Ради не проходить – от де справня блокада.

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