Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»

Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміна тексту самої відомої молитви в християнстві — «Отче наш».
Тепер в молитві фразу «і не введи нас у спокусу» читати як «не дай нам піддатися спокусі».
Як вважає понтифік, попередня формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу, чи ні, а це не так.
Експрес-інформація по країні
Ватикан – карликова держава-анклав всередині території Рима, асоційоване з Італією.
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Герб
Столиця – Ватикан
Форма правління – Абсолютна теократична монархія
Папа Римський – Франциск
Релігія – католицизм
Територія – 0,44 км2 (279-я в світі)
Населення – 842 чол. (244-я в світі)
Офіційні мови – італійська, латинський
Валюта – євро
«Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір», — пояснює свою позицію Франциск, вважаючи, що ці слова чи подібні їм повинні застосовуватися в молитві «Отче наш» у всьому світі.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», папа Франциск закликав змінити слова молитви «Отче наш».
За матеріалами «Фокус»
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