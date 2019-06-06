Папа Римський змінив текст молитви «Отче наш»

Папа Римський Франциск офіційно схвалив зміна тексту самої відомої молитви в християнстві — «Отче наш».

Тепер в молитві фразу «і не введи нас у спокусу» читати як «не дай нам піддатися спокусі».

Як вважає понтифік, попередня формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу, чи ні, а це не так.

Експрес-інформація по країні

Ватикан – карликова держава-анклав всередині території Рима, асоційоване з Італією.

Прапор



Герб



Столиця – Ватикан

Форма правління – Абсолютна теократична монархія

Папа Римський – Франциск

Релігія – католицизм

Територія – 0,44 км2 (279-я в світі)

Населення – 842 чол. (244-я в світі)

Офіційні мови – італійська, латинський

Валюта – євро

«Бог ніколи не вводить нас у спокусу. Він дозволяє нам відчувати спокусу, але ми повинні самі зробити вибір», — пояснює свою позицію Франциск, вважаючи, що ці слова чи подібні їм повинні застосовуватися в молитві «Отче наш» у всьому світі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», папа Франциск закликав змінити слова молитви «Отче наш».

За матеріалами «Фокус»

Читайте також:

Скандал у Ватикані: Папа Римський сказав, що пекла не існує?

Злови всіх святих: з’явилася католицька версія Pokemon GO

Натисни і молися: Ватикан запустив додаток для смартфонів і ПК