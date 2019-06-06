У київському метро відмовились включати автомати для жетонів навіть після утворення величезних черг

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» нагадало, що не планує повертати в обіг жетони для проїзду. Про це повідомили в прес-службі КП в Facebook.

Величезні натовпи людей спостерігаються на декількох станціях метро. Це пов’язано з тим, що керівництво метрополітену має намір відмовитися від обороту проїзних жетонів. Відомо, що на декількох станціях вже відключили автомати по їх видачі. А касири продають тільки один жетон для проїзду.

Дане рішення стало причиною того, що черга до каси виходила далеко за межі деяких станцій. Так на «Вокзальній», «Чернігівській», «Академмістечку» люди скаржаться на відключення автоматів і просять їх повернути.

Зазначимо, що КП «Київський метрополітен» повністю виведе з обігу одноразові жетони 1 листопада 2019 року. На заміну їм пропонують картки, які можна поповнити на різну кількість поїздок.

«Ми неодноразово повідомляли людям, що з 1 листопада жетони виводяться з обороту. На даний момент відключені практично всі автомати з їх продажу і незабаром почнеться демонтаж. Ми радимо громадянам переходити на картки і без черг проходити турнікети. В чергах на «Вокзальній» і «Чернігівської» стоять ті, хто нас не чує і наполегливо йде до каси, де поки продають по одному жетону в руки. Черги там будуть до тих пір, поки люди не перевчать себе», — заявили в прес-службі метрополітену.