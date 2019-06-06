Літак Зеленського терміново вилітає в Грузію: що сталося

У четвер, 6 червня, президентський борт №1 вилітає в Грузію, щоб забрати в Україну дітей українки Юлії Сусляк, яка намагалася їх вивезти з окупованої Абхазії.

Напередодні українською делегацією на чолі з дитячим омбудсменом Миколою Кулебой були досягнуті попередні домовленості з прокуратурою та міністерствами Грузії.

Діти повинні прилетіти в Україну 6 червня ввечері.

Сусляк заарештували на грузинському кордоні, коли вона намагалася виїхати в Абхазію разом з дітьми 10. Підозру викликало те, що семеро з них були народжені протягом року. У сім’ї пояснюють — хотіли мати багато дітей, але з-за проблем зі здоров’ям матері, якій після народження трьох старших, поставили діагноз безпліддя, довелося звернутися до послуг сурогатних мам.

Але за версією грузинської сторони, українка цих дітей купила в Україні, а в невизнану республіку Абхазію везла на продаж.