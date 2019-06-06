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Коломойський в справі: Конституційний суд залишив НАБУ без зубів

06.06.2019

Конституційний суд України  ухвалив рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційними провадженнями. Таким чином, Ігор Коломойський досягнув свого та отримав шанс забрати в України ще 7 мільярдів гривень.

Центр протидії корупції повідомляє, що таким чином суд став на сторону скаржника – заводу олігарха Ігоря Коломойського «Запорізький завод феросплавів».

Таке рішення може коштувати державі щонайменше 7 мільярдів гривень – на таку суму обраховуються вже розірвані з ініціативи детективів НАБУ через суди угоди.

Варто зазначити, що рішення було ухвалено за закритими дверима. Його навіть не опубліковали на сайті.

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