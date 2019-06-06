Людиноподібний робот Ай-Да готується до першій персональній виставці

Експозиція відкриється 12 червня в галереї Barn при коледжі Святого Іоанна в Оксфорді.

На предпоказі Ейдан Меллер, винахідник, власник галереї і керівник групи, що створила творчого робота, сказав, що Ай-Да привносить «новий голос» у світ мистецтва. Присутнім показали, як творить робот-художниця. З розпущеним волоссям, одягнена в білу блузку, вона й справді схожа на художника-людини. Тільки шкіра в неї силіконові, а зуби надруковані на 3D-принтері. Для неї винайшли бионическую руку з великим діапазоном рухів. Ай-Да уважно вивчає предмет, а потім відтворює його олівцем на папері. Створення однієї роботи займає у неї близько 45 хвилин.

Робот може зображувати тварин і людей з фотографій, писати натюрморти. Ай-Да працює і в реалістичній, і в абстрактній манері.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Названа на честь британського математика і прародительки комп’ютерів Ади Лавлейс, Ай-Да малює завдяки камерам в очних яблуках і алгоритмів штучного інтелекту, розробленим вченими з Оксфордського університету.

Вони створили робота-художницю Ай-Да в лютому. І вона відразу стала популярною. На презентації можливостей робота було продано робіт авторства Ай-Да на більш ніж мільйон фунтів стерлінгів.

Створена для добра

Дослідники, які здійснюють відкриття в області штучного інтелекту, реалізували справді захоплюючий проект. Адже раніше неможливо було уявити, що робот здатний творити.

Нова експозиція представить малюнки, присвячені математикам Аді Лавлейс і Алану Тьюрингу, абстрактні картини, скульптури за мотивами малюнків робота-художниці, твір відео-арту, присвячений Йоко Оно.

Відкривається на наступному тижні експозиція, на думку організаторів, балансує на межі високих технологій, штучного інтелекту і біологічного існування.

Демонструючи можливості робота-художниці, Ейдан Меллер зауважив, що нові технології містять потенціал для добра і для зла. Тому нині особливо актуально не допустити негативного використання цих винаходів і направити їх надздібності на творення.

«Ай-Да змушує всіх нас задуматись про технології та їх ролі у суспільстві», – сказав Ейдан Меллер.

За матеріалами Reuters

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