Успішна кар’єра в кіно – велика рідкість

Дослідники під керівництвом фізика віденського Центру вивчення теорії складних систем Віто Латори і Лукаса Лакаси з Лондонського університету королеви Марії детально розібрали біографії 1,5 мільйона акторів і 900 тисяч актрис на основі інформації, яка містилася в базі сайту IMDb. Аналіз охоплював широкий період: з 1888 року, коли зародилося кіно, і до 2016-го.

Як з’ясували вчені, з моменту появи кіно і телебачення з’явилося дуже мало по-справжньому великих зірок, зате багато «метеоритів», які згоріли дуже швидко. Лише 2% акторів вдавалося заробляти на життя своїм ремеслом. Майже у 70% акторів кар’єра закінчувалася в тому ж році, що і починалася. В інших шанси її зберегти і продовжити падали з кожним роком. В даний час 90% акторів відчувають труднощі з зайнятістю.

Крім загрози закінчити кар’єру дуже рано, акторів кіно і телебачення варто бути готовими до так званих «голодних років». При цьому поганий рік, згідно з даними дослідників, рідко буває один. Втім, є й інша сторона медалі. Частенько один за іншим ідуть і досить продуктивні періоди. Це можна пояснити тим, що, потрапивши на екран, у акторів сильно зростають шанси отримати нові ролі.

«У більшості акторів, які затрималися в професії понад 20 років, найбільш успішними були роки на початку кар’єри. Цей ефект особливо яскраво спостерігається у актрис, чия діяльність часто менш тривала, ніж у колег-чоловіків», — йдеться в дослідженні.

На думку вчених, статистика може допомогти з 85%-вою точністю передбачити, пережив актор вже свій «зоряний час» і варто йому сподіватися на кращі часи.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», актриса з «Гри престолів» підробляє оглядами сосисок.

За матеріалами УНІАН

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