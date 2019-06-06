У Нідерландах придумали літаків з салоном в крилах

Авіакомпанія KLM спільно з Делфтським технічним університетом (TU Delft) планує розробити V-подібний літак, де пасажирський салон, багажний відсік і паливні баки будуть розміщуватися в крилах.

Ідею такого літака в 2014 році запропонував студент Берлінського технічного університету Юстас Бенад. Передбачається, що ергономічна конструкція дозволить перевозити стільки ж пасажирів (314) , скільки літаків Airbus A350, але при цьому використовувати на 20% менше палива.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

«На частку авіації припадає близько 2,5% глобальних викидів CO2, і галузь все ще зростає, тому нам дійсно необхідно подумати про більш екологічних літаках», — сказав керівник проекту Рулоф Вос. Він додав, що перехід на електрику — не вирішення проблеми, так як електрифіковані літаки не будуть придатні для далекомагістральних рейсів «ні зараз, ні через 30 років». Отже, потрібно шукати інші методи зниження викидів.

Літак під назвою Flying-V буде мати довжину 55 метрів і розмах крила 65 метрів, а також висоту 17 метрів. Хоча поки проект існує тільки на папері, вже восени розробники обіцяють підняти в повітря робочий прототип. В експлуатацію літаків планують ввести після 2040 року.

За словами Пітера Вінка, професора прикладної ергономіки і дизайну в TU Delft, інтер’єр літака також буде досить незвичним, але при цьому комфортним для пасажирів. «Ми шукаємо нові рішення для організації відпочинку і прийому їжі на борту», — зазначив він.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Hermeus розробляє найшвидший у світі літак.

За матеріалами «Фокус»

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