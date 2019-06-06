Рада хоче ввести довічний термін за військові злочини

Ініціатором законодавчої ініціативи є прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

У повідомленні говориться, що за прийняття законопроекту проголосувало 228 депутатів з мінімально необхідних 226.

“Сьогодні Кримінальний кодекс не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності, військові злочини, що представляють собою порушення звичайного, а не договірного міжнародного гуманітарного права. При цьому слід звернути увагу, що ці специфічні прогалини у вітчизняному кримінальному законодавстві України виникли не тому, що останнім перестало “встигати” за громадсько-політичним життям, а обумовлені тим, що з моменту прийняття КК його положення системно не узгоджувалися з сучасним міжнародним правом і тенденціями його імплементації в національні правові системи”, – йдеться в пояснювальній записці.

Даним законопроектом пропонується гармонізувати українське законодавство з міжнародним правом. Пропонується збільшити максимальний термін за акти агресії (ст. 437), військові злочини (ст. 438) з 15 років до довічного ув’язнення.

Положення закону спрямовані на забезпечення криміналізації основних злочинів згідно з міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людства і військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов’язань щодо недопущення безкарності зазначених злочинів.

Також законопроект спрямований на вдосконалення кримінальної відповідальності за катування.