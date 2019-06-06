Кум Путіна з колишніми “регіоналами” під радянські пісні пішли в Раду

“Опозиційна платформа-За життя”, яку де-факто очолює кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медвдечук, назвала першу десятку списку на виборах до Верховної Ради.
Список партії очолили нардепи Вадим Рабінович і Юрій Бойко.
Також у першій десятці: Медведчук, колишній голова Адміністрації Януковича Сергій Льовочкін, нардепи Наталія Королевська, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв, Тарас Козак.
Бойка назвали “майбутнім прем’єр єром”.
На з’єднання їзді співали радянську пісню “Я люблю тебе життя”.