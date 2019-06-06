У Кличка виділили ГПУ 14 соток землі під будівництво будинку на Печерську

Генеральна прокуратура України побудує житловий будинок у центрі Києва на вулиці Московській, 8. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на відповідне розпорядження виконкому Київської міської держадміністрації від 27 травня.
Генпрокуратура отримала цю ділянку в постійне
користування в 2017 році для обслуговування нежитлових будівель, переданих їй у
оперативне управління розпорядженням Кабміну в 2012 році. До цього
ділянка входив до землі постійного користування державного підприємства
заводу «Арсенал».
Але згідно п. 4 ст. 24 закону «Про регулювання
містобудівної діяльності» зміна цільового призначення земельної ділянки,
який не відповідає плану зонування території та/або детальному плану
території забороняється. А по території, на якій розташований вказаний
ділянка, ні зонінг, ні ДПТ затверджені не були.
При цьому, згідно з даними містобудівного кадастру Києва,
частина земельної ділянки за Генпланом відноситься до території житлової середньо – і
малоповерхової забудови, а частина — до території промисловості.
Раніше SKELET-info повідомляв, що державні дачі в ” Пущі-Водиці «захопили» чиновники часів побіжного президента Віктора Януковича і побудували там котеджі.