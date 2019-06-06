У Кличка виділили ГПУ 14 соток землі під будівництво будинку на Печерську

Генеральна прокуратура України побудує житловий будинок у центрі Києва на вулиці Московській, 8. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на відповідне розпорядження виконкому Київської міської держадміністрації від 27 травня.

Генпрокуратура отримала цю ділянку в постійне

користування в 2017 році для обслуговування нежитлових будівель, переданих їй у

оперативне управління розпорядженням Кабміну в 2012 році. До цього

ділянка входив до землі постійного користування державного підприємства

заводу «Арсенал».

Але згідно п. 4 ст. 24 закону «Про регулювання

містобудівної діяльності» зміна цільового призначення земельної ділянки,

який не відповідає плану зонування території та/або детальному плану

території забороняється. А по території, на якій розташований вказаний

ділянка, ні зонінг, ні ДПТ затверджені не були.

При цьому, згідно з даними містобудівного кадастру Києва,

частина земельної ділянки за Генпланом відноситься до території житлової середньо – і

малоповерхової забудови, а частина — до території промисловості.

Раніше SKELET-info повідомляв, що державні дачі в ” Пущі-Водиці «захопили» чиновники часів побіжного президента Віктора Януковича і побудували там котеджі.