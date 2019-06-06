Сергій Фурса: Епоха бідності Коломойського стрімко завершується

І знову допомагає самий чесний український Суд. Тепер Конституційний. Який вирішив, що зупиняти корупційні угоди не можна.

Згідно Конституції України. Бо, напевно, в Конституції України, де записано, що корупція – священне право українського народу. Основна традиція і скріплення. Яку чіпати не можна. Особливо якщо корупція йде на користь Ігорю Валерійовичу. Це напевно прописано в якийсь захищеною статтею Конституції. Яку можна змінити лише на референдумі.

Загалом, посилення боротьби з корупцією та становлення антикорупційної інфраструктури в наявності. Кажуть, поки не офіційно, що визнано неконституційним положення статті 17 закону україни «ПРО НАБУ», за яким надано НАБУ повноваження оскаржити в суді корупційні оборудки». А скаржився на попрання Конституції – Ігор Валерійович, адже суд за позовом НАБУ визнав неправомірною угоду «Запорізького заводу феросплавів» та «Запоріжжяобленерго», з-за якої держава недорахувалась більш 172,4 млн грн.

Станом на квітень НАБУ домоглося в судах визнання недійсними майже 100 угод на суму близько 5 млрд грн. За рішеннями судів було відшкодовано збитків на близько 500 млн грн, а також накладено арешт на майно підозрюваних вартістю 9 млрд грн. Дрібниці, для багатої країни. Чиє багатство теж напевно захищено в Конституції.

Загалом, торжество верховенство права. В черговий раз. Ігор Валерійович не даремно повернувся. Конституційний Суд на сторожі. Бо українська Конституція – сама Конституція в світі. Українські громадяни – самі захищені. Це Конституційний Суд ухвалив. Він і камери не дає включати на дорогах, бо це священне право українців порушувати правила дорожнього руху. І «незаконне збагачення» скасував, бо це священне право українських політиків – незаконно збагачуватися. Суддям чи Конституційного Суду це не знати?

Але є одне «але». Скасування статті про «незаконне збагачення» вже дорого коштувала Україні. І поки блокує співпрацю з МВФ. Створюючи ризики невизначеності і в тому числі не даючи НБУ знижувати ставку, здешевлюючи кредити в країні. А зараз Конституційний Суд своїми ручками зачепив ще один закон, який був прийнятий в рамках співпраці з МВФ. Як ви думаєте, яка буде реакція МВФ, який наполягає, що боротьба з корупцією – це пріоритет номер один.

Дане рішення відразу буде коштувати Україні мільярди гривень. Які просто віддадуть злочинцям тому. Адже Конституція захищає їх. Але також це рішення створює нам ще одну проблему у взаємовідносинах з МВФ. І значить, може коштувати нам всім економічної стабільності. Створюючи нові проблеми. І це точно не проблеми Ігоря Валерійовича. І це точно не проблеми суддів Конституційного Суду.

Сергій Фурса