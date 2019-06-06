КС поновив право на повернення сплачених податків на землю в зоні АТО

Конституційний Суд України (КС) визнав неконституційним положення закону, згідно з яким сплачені податки на землю на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення та в зоні проведення антитерористичної операції не повертаються платникам податків.

Як повідомляє відділ комунікації КС і правового моніторингу в четвер, таке рішення суд ухвалив за конституційною скаргою ТОВ “Метро Кеш енд Кері Україна” щодо відповідності Конституції положень 24, 25, 26 абзаців I розділу закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” від 23 березня 2017 року (№1989).

Суд визнав неконституційним положення, згідно з яким нараховані та сплачені за період проведення антитерористичної операції суми плати за землю на тимчасово окупованій території, лінії зіткнення, в зоні проведення АТО не підлягають поверненню платнику податків і не спрямовуються на погашення податкового боргу з інших податків та зборів.

КС дійшов висновку, що рішення про скасування такого права було обумовлено суспільно значущою метою, однак дії законодавця були непослідовними, внаслідок чого було порушено баланс між публічними та приватними інтересами, і впроваджені заходи не були пропорційні переслідуваним цілям.

Крім того, суд постановив, що положення закону заблокувало повернення платникам суми сплачених податків на землю в зоні проведення АТО, незважаючи на продовження дії запровадженої раніше норми Податкового кодексу про звільнення від обов’язку щодо сплати таких податків.

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“Така практика негативно позначається на економічній свободі та розвитку підприємницької діяльності в Україні, а також на інвестиційному кліматі в державі”, – йдеться в повідомленні відділу комунікації суду.

Як повідомлялося, Верховна Рада скасувала сплату податків на нерухоме майно і земельні ділянки, розташовані на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей, а також на лінії зіткнення. Водночас встановивши, що нараховані та сплачені за період АТО суми плати за землю вважаються надмірно сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.

Відповідні норми передбачені законом “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” (законопроект №5368 від 7 листопада 2016 року).

Водночас у березі-2017 було ухвалено закон, що звільняє місцеві бюджети від необхідності повертати нараховані та сплачені за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно і земельні ділянки, розташовані на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей, а також на лінії зіткнення. Як зазначали автори законопроекту, оскільки податки на землю і нерухомість формували дохідні частини місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, джерелом їх повернення мають бути саме місцеві бюджети. Проте вони не мають ані достатніх власних фінансових ресурсів, ані відповідних субвенцій із державного бюджету України.

Джерело – interfax

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