У Зеленського розповіли, коли буде оприлюднена «дорожня карта» по Донбасу

У команді чинного президента України Володимира Зеленського заявляють, що дорожня карта України по Донбасу знаходиться в стані доопрацювання і погодження з партнерами по «нормандскому» формату.

Про це у Facebook написала прес-секретар президента Юлія Мендель.

За її словами, процес погодження триватиме до 19 червня, і до цього часу оприлюднення програми чекати не варто, адже, поскаржилася Мендель, в Україні вже були прецеденти, коли президентські ініціативи блокували, знаючи їх наперед.

«Однак ми наполягаємо на тому, що нині перед Україною стоять два головних завдання: припинення вогню і повернення додому полонених українців», — зазначила Мендель.