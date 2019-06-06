Зеленський відповів на петицію про його відставку

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про свою відставку, яка набрала 25 тисяч голосів.

Зеленський нагадав, що Конституція України чітко визначає умови, за яких президент повинен покинути свій пост. Їх перелік зазначено у статті 108, зокрема, повноваження президента України припиняються достроково у разі: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; імпічменту; смерті.

«З об’єктивних причин покинути свій пост у відповідності з пунктами 1, 2 і 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента України і підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму», — заявив він.

Президент запропонував ініціатору петиції і її підписантам вимагати від депутатів парламенту проголосувати за законопроект про імпічмент, поданий у ВР 29 травня.

Також глава держави відповів на електронну петицію № 22/053984 «За відставку глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича». Президент повідомив, що розглянув розміщену на офіційному сайті президента електронну петицію щодо відставки Богдана, яку підтримали понад 25 тис. громадян.

Зеленський, посилаючись на Конституцію, підкреслив, що глава Адміністрації президента України призначається на посаду і звільняється з посади президентом.