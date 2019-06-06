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Стало відомо про заповіті Алібасова: кому дістанеться спадщину

06.06.2019

Поки російського продюсера Барі Алібасова, який випив рідину для очищення труб, рятують лікарі інституту імені Скліфосовського в Москві, ЗМІ «ділять» його майно. Пишуть, що прямо у клініці він склав новий заповіт. І навіть повідомляють, кому дістанеться спадщину продюсера. Про це розповідає представник Алібасова Вадим Горожанкін.

Як пишуть «Известия», згідно з новим документом елітну квартиру площею 220 квадратних метрів в Мерзляковському провулку в Москві продюсер залишив своєму синові Барі Алібасову — молодшому. Йому ж дістануться ще дві квартири, площа яких складає приблизно за 100 квадратних метрів.

Права на створену Алібасовим групу «На-На» перейдуть учасникам колективу Володимиру Политову і В’ячеславу Жеребкину. Вони отримають авторські права на творчу спадщину, а також твори і назви групи.

Своїй дружині Лідії Федосєєвої-Шукшиної, з якою уклав офіційний шлюб рік тому, обіцяє земельну ділянку в Підмосков’ї, а також акції на суму близько $ 2 млн. Канадський сфінкс продюсера, згідно з документом, повинен залишитися у помічника Алібасова Сергія Моцаря.

Попередній заповіт Барі Карімович створив ще 2013 році, коли «репетирував» свою смерть, навіть труну приміряв.

«7 років тому Алібасов написав заповіт, в якому вказав і мене. Спадкоємці схвильовані, але схоже Барі і в цей раз всіх обламав», — пожартував адвокат Сергій Жорін, натякаючи на те, що у його друга буде все добре і він проживе ще довгі роки.

Раніше російські ЗМІ вже поховали Алібасова, повідомивши про його смерть. Цю новину спростували представники артиста. А його син повідомив, що життя батька нічого не загрожує.

До речі, сьогодні Барі Алібасову виповнилося 72 роки. Колишній друг продюсера, актор Станіслав Садальський вважає, що його могли навмисне отруїти.

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