У Вінницькій області тиждень не вщухають дощі: регіон йде під воду

У Вінницькій області, після тижні безперервних дощів рівень води в річках досяг критичної позначки. Рятувальники попереджають, що, якщо дамби не витримають, можуть загинути люди.

Так, одна із старих дамб вже не витримує і, якщо її негайно не зміцнити, десятки тонн води знесуть міст і затоплять найближчі села.

«Якщо в результаті подальших дощів буде підніматися вода, протягом піде через міст і може з’явитися реальна загроза руйнування цього мосту», – підкреслив Олександр Кутовий, спікер ДСНС у Вінницькій області.

Дощем вже затопило підвали та будинки. Рятувальники працюють у посиленому режимі, відкачуючи воду з допомогою мотопомп. У деяких будинках досі води по коліно. Люди рятують одяг, меблі і техніку. Сушити виносять у двір.

«Ми по пояс у воді стоїть з 12 години ночі. У мене літня жінка ось, 85 років», – з обуренням розповіла мешканка Мартыновки Ірина Шпак.

Зайти у двір іншої місцевої жительки, Яни Коломійчук – неможливо, болото по коліно. Рівень води сягав двох метрів. В будинку згоріла вся техніка.

«Меблі вся потонула, все потонуло, ні одягу, нічого. Я з маленькою дитиною пішла до подруги, нам ніде жити», – пояснила жінка.

Її батька з інвалідністю довелося евакуювати. Витягали з-під заваленої меблів і саму господиню будинку. Потік води був настільки сильний, що зносив паркани, а дерева виривало з корінням і відносило в городи.

«Ось подивіться, що робиться. Картопля вся потоплена, сіно все потоплено, квасолю, все потопило», – заявив житель Мартыновки Петро Сас.

Прогнози синоптиків невтішні. Дощі та зливи триватимуть до кінця тижня.

Як повідомлялося, сильні зливи затопили селище Широке під Кривим Рогом. Урожай на городах знищено, у деяких мешканців потонули дрібні домашні тварини і птиця.