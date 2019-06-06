Apple назвала лучшие игры и приложения, удостоившиеся награды Apple Design Awards 2019

У Apple есть традиция ежегодно выбирать приложения с лучшими, по её мнению, дизайном, инновациями и технологиями, и этот год не стал исключением.

На конференции для разработчиков WWDC компания отобрала девять победителей Apple Design Awards 2019, которые, помимо признания, получили куб с фирменной гравировкой Apple и продукцию компании (iPhone XS на 512 ГБ, AirPods, iPad Pro 12,9 на 512 ГБ, Apple Pencil 2, Apple TV 4K, Apple Watch Series 4, MacBook Pro и iMac Pro).

На этот раз половина лауреатов – это разработчики мобильных игр, что говорит о том, где сейчас наблюдаются инновации в дизайне.

Ordia

Игра в жанре экшн, в которой вы в качестве новой формы жизни совершаете первые шаги в странном и опасном мире. Вам придётся прыгать, прилипать и скользить, преодолевая различные препятствия на своём пути. Игра разрабатывалась в течение двух лет и была опубликована в App Store всего месяц назад. Apple отметила отличный баланс между сложностью и удовлетворением от её прохождения, а также специальный монохромный режим для пользователей с дальтонизмом.

Flow by Moleskin

Креативное приложение для письма и рисования от производителя блокнотов Moleskine. Flow выбрали за особое внимание к деталям и целостный дизайн, а также за интеграцию с технологиями Apple. В данном случае – за Apple Pencil, жесты, API для рисования и API Metal.

The Gardens Between

Приключенческая игра-головоломка о времени, памяти и дружбе. В центре сюжета – двое друзей, которые отправились в путешествие, но потерялись в таинственном мире и оказались в своих воспоминаниях. Apple оценила необычную игровую механику, в том числе и возможность игроку останавливать время и продолжать играть без суеты.

Asphalt 9: Legends

Последняя часть популярной серии гоночных симуляторов от Gameloft с участием автомобилей Ferrari, Porsche, Lamborghini и W Motors. Игра удостоилась награды за невероятные эффекты и графику, а также собственный движок и интеграцию с Metal 2.

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Pixelmator Photo

Фоторедактор для iPad, который делает редактирование фотографий простым для всех пользователей. Для этого приложение использует технологии машинного обучения на основе фреймворка CoreML.

ELOH

Ещё одна головоломка, которая помогает расслабиться. Игра сопровождается ненавязчивыми звуковыми эффектами, складывающимися в спокойную мелодию, которая дополняет отличную графику и анимацию. Здесь нет временных ограничений, поэтому вы можете просто наслаждаться игровым процессом.

Butterfly iQ – Ultrasound

Медицинское приложение, которое подключается к мобильному ультразвуковому сканеру тела для проведения УЗИ. Идея заключается в том, чтобы при необходимости перенести сканер на микрочип, а компьютер на iOS-устройство вместо большого и дорогого оборудования.

Thumper: Pocket Edition

Музыкальная ритм-игра с уникальной и отлично поработанной игровой механикой, психоделической графикой и саундтреком. В ней вы – космический жук, который мчится по трассе и сражается с жуткими боссами.

Homecourt: The Basketball App

Приложение для обучения баскетболу. Использует запатентованную технологию на базе искусственного интеллекта для отслеживания, записи и глубокого анализа движений с помощью камеры iPhone. Программа также рекомендует, как улучшить технику игры в баскетбол.

Источник: itc.ua

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