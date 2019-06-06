Відповідь Зеленського на петицію за свою відставку

Президент Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо його відставки, яка опублікована на сайті електронних петицій:

“Шановні автори та підписанти петиції про мою відставку!

Згідно з чинним законодавством маю відповісти на ваше звернення та вимогу.

Кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає умови, за яких Президент країни має залишити свою посаду. Їхній перелік зазначений у статті 108 Основного Закону нашої з вами держави.

Отже, «повноваження Президента України припиняються достроково у

разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті».

З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу.

По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні у другому турі виборів Президента України та підтримали мою кандидатуру.

По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму.

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З іншого боку, хочу запропонувати вам вимагати у народних депутатів України якомога швидшого голосування за проект Закону «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)», який був поданий мною до Верховної Ради 29 травня цього року.

Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне – реальний спосіб.”

Відставку президента Зеленського було підтримано більш ніж 60 тис. голосів.

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