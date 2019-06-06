Відповідь Зеленського на петицію за свою відставку

Президент Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо його відставки, яка опублікована на сайті електронних петицій:
“Шановні автори та підписанти петиції про мою відставку!
Згідно з чинним законодавством маю відповісти на ваше звернення та вимогу.
Кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає умови, за яких Президент країни має залишити свою посаду. Їхній перелік зазначений у статті 108 Основного Закону нашої з вами держави.
Отже, «повноваження Президента України припиняються достроково у
разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті».
З об’єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу.
По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні у другому турі виборів Президента України та підтримали мою кандидатуру.
По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму.
Читайте також – Зеленський привітав журналістів зі святом
З іншого боку, хочу запропонувати вам вимагати у народних депутатів України якомога швидшого голосування за проект Закону «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)», який був поданий мною до Верховної Ради 29 травня цього року.
Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадовців та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне – реальний спосіб.”
Відставку президента Зеленського було підтримано більш ніж 60 тис. голосів.
Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!