Муждабаєв: Зеленський рубає той потенційний міст з Кремлем, в ідею будівництва якого його дорікали

Візиту Володимира Зеленського в столицю ЄС і НАТО можна тільки поаплодувати. Без жартів. Я маю на увазі, звичайно, риторику нового українського президента. Практичні результати з’являться пізніше, і ми на них ще подивимося. Але слова – в точку.

Пишуть, що вони скопипащены з недавнього виступу Петра Порошенка, але якщо і так, то мене це не дуже бентежить. Не з виступів Путіна ж. Який – підкреслю – найуважніше стежить за словами. І не прощає слів. Таким чином Зеленський рубає той потенційний міст з Кремлем, в ідею будівництва якого його дорікали. Дорікали заслужено, оскільки його передвиборна зовнішньополітична риторика була геть погана.

Нинішня – практично ідеальна. Насторожує лише повторення тези про референдум для вступу в НАТО. По-перше, прозахідний курс – спасибі Порошенко – закріплена в українській Конституції. По-друге, референдуми щодо подібних питань небезпечні для будь-якої країни самі по собі. Згадаймо приклад Брекзита у Великобританії, який там досі не знають, як розсьорбати.

Знаю від своїх надійних джерел, що пряме народовладдя є одним з політичних фетишів нової президентської адміністрації, але, як і з будь-якими фетишами, з цим треба бути обережним. Що ж стосується всього іншого, Зеленський наговорив в Брюсселі такого, що ні про яке «світі» з Росією мови йти не може. Посилення санкцій. Смерть російського імперського проекту. І інші «радощі» для Кремля.

І наостанок один бекграунд, який мені розкрили в Литві тамтешні авторитетні журналісти.

Як стверджують їх джерела в оточенні Далі Грібаускайте, саме Даля з перших днів президентства Володимира взяла над ним неформальне шефство. І знаходиться на прямому зв’язку з Зеленським. Як ми знаємо, Грібаускайте покидає свій пост, і невідомо, чи продовжаться їх неформальні контакти. Якщо так – то чудово, якщо ні – добре, що вони були хоча б на початковому етапі.

Я не радник Володимира Зеленського, але кращого радника, ніж Даля, світової політики побажати йому і надалі складно. Литва була і залишається головним союзником України в питаннях санкцій та боротьби з російською агресією. Вибачте за радянське слово, але все ж пораджу новому президенту та його людям одного – так тримати. І не звертати з зовнішньополітичного курсу, закладеного його попередником.

Це дуже правильно і дуже цивілізовано.