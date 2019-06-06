Конфуз на брифінгу: Порошенко забув привітати журналістів, але потім повернувся

Екс-президент України Петро Порошенко забув привітати журналістів із професійним святом на брифінгу.

Зазначається, що сьогодні, 6 червня, Петро Порошенко провів брифінг щодо загроз впровадження російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі.

У видавництві підкреслили, що наприкінці брифінгу екс-президент забув привітати присутніх на ній журналістів з професійним святом.

Але, як наголошується, Петро Порошенко повернувся, щоб виправити ситуацію.

Екстрений брифінг Петра Порошенка пройшов сьогодні в 14:00 біля офісу партії «Європейська Солідарність», що на вулиці Лаврській.

Крім того підкреслюється, що при владі екс-президента ситуація зі свободою слова значно погіршилася.