У Запоріжжі СБУ затримала керівника підприємства при отриманні 1 млн гривень хабара

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці. Співробітники Служби безпеки спільно зі слідчими Нацполиции під процесуальним керівництвом прокуратури затримали на хабарі керівника одного із запорізьких землевпорядних підприємств.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що директор однієї з консалтингових компаній міста вимагав понад 1 млн гривень у приватного підприємця. За вказану суму зловмисник обіцяв комерсанту вплинути на посадових осіб місцевої влади для отримання позитивного рішення на надання права викупу земельної ділянки”, – йдеться в повідомленні. Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці при отриманні 1 млн 39 тис. гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 і ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії по встановленню всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до операції, у тому числі посадових осіб місцевої влади.