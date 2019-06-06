Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом

Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання геноцидом злочину Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році.

Про це йдеться на сайті литовського відомства. Загалом, за ухвалення резолюції проголосували 77 депутатів і 1 утримався.

“Сейм засудив знищення та депортації кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом у 1944 році, з його батьківщини – кримського півострова в безлюдні райони Середньої Азії, у результаті чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт”, – йдеться в заяві. Прийнята Сеймом резолюція також засуджує незаконну окупацію та анексію Російською Федерацією українського Криму в 2014 році, дискримінацію цивільного населення і кримських татар за ознакою мови, культури, релігії та національності, а також скасування кримськотатарського самоврядування.

У документі міститься заклик до міжнародного співтовариства демонструвати солідарність з кримськими татарами і продовжувати політику невизнання анексії Криму.