В зоні ООС чоловік прийшов до колишньої з гранатою і підірвався

У районі проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області чоловік прийшов з гранатою до своєї колишньої цивільної дружини і підірвався. Про це в четвер, 6 червня, повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Луганській області.

Інцидент стався в середу, 5 червня, в селі Троїцьке на вулиці Щорса. Співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що 48-річний місцевий житель прийшов до свого 54-річної колишньої співмешканки.

Зайшовши в літню кухню з гранатою в руках, він висмикнув чеку, і стався вибух. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення. Постраждалу госпіталізували в районну лікарню.

“Поліцейські проводять подальшу перевірку всіх обставин події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події”, – повідомили в поліції