Аварія катера в Будапешті: Капітан-українець причетний до ще одного краху

Капітан круїзного лайнера Viking Sigyn – 64-річний громадянин України, під керівництвом якого 29 травня судно врізалося в прогулянковий катер Mermaid на Дунаї, в результаті чого загинули 28 людей, був раніше капітаном корабля, що потрапив в аварію в Нідерландах в квітні 2019 року.

Про це в четвер, 6 червня, повідомляє агентство Reuters.

Прокуратура Угорщини заявила про отримання через “Євроюст” – агентство Європейського союзу, що має справу з судовими органами – офіційної інформації про те, що капітан Viking Sigyn був капітаном судна, яке потрапило в аварію в Нідерландах 1 квітня. За інформацією ЗМІ, мова йде про кораблі Viking Idun, який зіткнувся з вантажним судном під час плавання з Антверпена в Гент – в інциденті ніхто не постраждав.

У своїй заяві прокурори також зазначили, що капітан Viking Sigyn “вилучив дані зі свого телефону” після зіткнення 29 травня, однак на даний момент неясно, чи були дані пов’язані з аварією.