“Коломойський нормальний мужик, схожий на Діда Мороза”. Кошовий розповів про свої політичні плани

В мережі опублікували відео, в якому актор “95 Кварталу” Євген Кошовий висловив свою думку про олігарха Ігоря Коломойського і заявив, що “готовий зайнятися питаннями, пов’язаними з культурою”.

Як пише ІНФОРМАТОР, відповідне відео було викладено на YouTube

Наводимо вам фрагмент бесіди:

“– Якщо вас все-таки попросять, то яку б посаду ви могли б зайняти?

– Що-небудь пов’язане з культурою, не знаю. Те, в чому я розумію, туди б я і пішов.”

Також колишній колега Володимира Зеленського поділився своєю думкою про олігарха Ігоря Коломойського: “

– Коломойський нормальний мужик, схожий на Діда Мороза.”