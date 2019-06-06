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Портнов повідомив, що переносить свій юридичний бізнес з Австрії в Україну

06.06.2019

Юрист Андрій Портнов переносить свій юридичний бізнес з Австрії в Україну.

За словами Андрія Портнова, він також переносить всю свою міжнародну ділову активність.

«Друзі, повідомляю, що переношу юридичний бізнес і всю свою міжнародну ділову активність з Австрії в Україну», — зазначив він.

Крім того юрист повідомив, що не буде продовжувати свій австрійський вид на проживання.

«Стаю податковим резидентом України. Ну і всім раджу так робити. Настав такий час», — додав Андрій Портнов.

До своєї публікації він опублікував фотографію своїх австрійських документів.

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