Портнов повідомив, що переносить свій юридичний бізнес з Австрії в Україну

Юрист Андрій Портнов переносить свій юридичний бізнес з Австрії в Україну.

За словами Андрія Портнова, він також переносить всю свою міжнародну ділову активність.

«Друзі, повідомляю, що переношу юридичний бізнес і всю свою міжнародну ділову активність з Австрії в Україну», — зазначив він.

Крім того юрист повідомив, що не буде продовжувати свій австрійський вид на проживання.

«Стаю податковим резидентом України. Ну і всім раджу так робити. Настав такий час», — додав Андрій Портнов.

До своєї публікації він опублікував фотографію своїх австрійських документів.