Портнов повідомив, що переносить свій юридичний бізнес з Австрії в Україну

Юрист Андрій Портнов переносить свій юридичний бізнес з Австрії в Україну.
За словами Андрія Портнова, він також переносить всю свою міжнародну ділову активність.
«Друзі, повідомляю, що переношу юридичний бізнес і всю свою міжнародну ділову активність з Австрії в Україну», — зазначив він.
Крім того юрист повідомив, що не буде продовжувати свій австрійський вид на проживання.
«Стаю податковим резидентом України. Ну і всім раджу так робити. Настав такий час», — додав Андрій Портнов.
До своєї публікації він опублікував фотографію своїх австрійських документів.
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