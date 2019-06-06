Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

Таяние снегов на высочайшей вершины мира Эвересте открыло тела альпинистов, которые остаются там на долгие годы из-за трудностей эвакуации.

Со времени первых попыток покорения крупнейшего восьмитысячника на нем погибли около трехсот альпинистов, тела большинства из них все еще остаются вмерзшими в снег и лед, сообщает BBC.

На леднике Кхумбу, который альпинисты пересекают, направляясь к Джомолунгме (расположена высоте более 5,7 тыс. м), минимальная температура льда составляет – 3,3 градуса Цельсия.

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Ледовый покров уменьшается и у базового лагеря Эвереста, расположенного на высоте более 5 тыс. метров.

В некоторых случаях тела оказываются на поверхности из-за движения ледника Кхумбу, говорят альпинисты.”Из-за движения ледника Кхумбу мы время от времени видим мертвые тела, — отмечает Церинг Панди Бхоте, вице-президент Непальской национальной ассоциации альпинистов. — Но большинство альпинистов мысленно готовы встретить такое зрелище”.

Нередко тела погибших альпинистов служат своеобразным маркером. Тело индийского альпиниста Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году долго служило для альпинистов обозначением высоты 8,5 тыс. метров на северо-западном склоне. Это место все называли “Зеленые ботинки”, из-за цвета обуви Палжора.

Только два года назад российские альпинисты прикрыли его тело камнями.

Источник – focus

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